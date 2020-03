Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Jahreshauptversammlungen in den Einheiten der Feuerwehr Rösrath

In den ersten Wochen des Jahres finden obligatorisch die Jahreshauptversammlungen der Jugendfeuerwehr und der vier Einsatzabteilungen statt. Dort wird standortspezifisch das vergangene Jahr betrachtet und notwendige feuerwehrtechnische Themen diskutiert.

In den Einheiten Rösrath und Kleineichen standen dazu noch die bereits begonnen, bzw. geplanten Umbauarbeiten der Feuerwehrhäuser auf der Tagesordnung. Während man in Kleineichen nach dem langwierigen Prozess der Planung nun den Beginn der Maßnahmen kaum erwarten kann, stellt man in Rösrath die beschwerlichen Umstände einer massiven Erweiterung und Veränderung des Feuerwehrhauses im laufenden Einsatzbetrieb fest. Eine direkte Auswirkung auf die Grundversorgung des Brandschutzes und der Hilfeleistung konnte von den Kameradinnen und Kameraden durch ihre fortwährende Einsatzbereitschaft abgewendet werden. Allerdings wirkte sich die Schmutzbelastung und Verzögerung in der Bauausführung negativ auf die Motivation aus. Hinzu kam ein «Eigeneinsatz» nachdem durch schlechte Bauabdichtung Wasser ins Gebäude eindrang.

Der Einheitsleitung ist es durch verschiedene Gruppenaktivitäten dennoch gelungen, die Einsatzkräfte weiterhin zu motivieren. Zusätzlich werden aus Eigenmitteln des Feuerwehrvereins weitere Einrichtungsgegenstände ange-schafft, die über die rein funktionale Ausstattung des Feuerwehrhauses hinausgehen und sich positiv auf die Mannschaft auswirken werden.

Neben diesen Themen gab es auch Veränderungen im Jugendausschuss und in den Einheitsleitungen. Die Jugendfeuerwehr hat Sina M. zur neuen Jugendsprecherin gewählt, Erik W. ist ihr Stellvertreter. Außerdem wurde Stella D. Schriftführerin, Fynn W. Kassierer und Deniz R. Wimpelführer.

Thomas Bahr ist als Einheitsleiter der Löschgruppe Hoffnungsthal für eine weitere Amtszeit bestellt worden. Unterjährig wurde bereits sein neuer Stellvertreter Sascha Lammert bestellt.

Im Löschzug Rösrath ist Dominic Furthner als Einheitsleiter ausgeschieden und Christian Christ als sein Nachfolger nun im Amt. Stefano Pomilia ergänzt die Einheitsleitung als weiterer Stellvertreter neben Christian Thönelt.

Auch in der Leitung der Feuerwehr gab es Veränderungen. Dirk Abels ist planmäßig zum 25.02.2020 aus dem Amt des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr und Ehrenbeamter ausgeschieden und Bastian Eltner ist seit dem 26.02.2020 für weitere 6 Jahres als Leiter der Feuerweher und als Ehrenbeamter bestellt worden. Bereits im Jahr 2019 ist Lars Pläsker als Stellvertretender Leiter der Feuerwehr neu in das Amt bestellt worden.

