FW Rösrath: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Rösrath - Einsatzentwicklung fast unverändert

Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rösrath fand am Samstag, den 23. November 2019, in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Schule statt. 120 Kameradinnen und Kameraden aus allen Einheiten der Stadt, der Kinder- und Jugendfeuerwehr, der Unterstützungsabteilung und der Ehrenabteilung nahmen an der Veranstaltung teil. Als Gäste wurden der Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden und sein Stellvertreter Ralf Etzler, sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung begrüßt.

Bürgermeister Marcus Mombauer eröffnete die Sitzung und bedankte sich, auch stellvertretend für die anwesenden Kommunalpolitiker, gleich zu Beginn bei den Einsatzkräften für Ihre geleistete Arbeit. Erwähnung fanden auch die Beschaffungen und Entscheidungen im vergangenen Jahr. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Planungen und Umbauarbeiten an den Standorten Rösrath, Kleineichen und Hoffnungsthal. Während in Rösrath die begonnen Arbeiten gut voranschreiten und die Planungen in Hoffnungsthal auf den Weg gebracht wurden, gab es in Kleineichen immer wieder Verzögerungen. Marcus Mombauer betonte, dass die Ertüchtigung des Feuerwehrhauses Kleineichen unabdingbar ist, auch wenn dies bedeuten könnte, dass einige der ohnehin in bedenklichem Gesundheitszustand befindlichen Eichen vor dem Feuerwehrhaus gefällt werden müssten. Die Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Feuerwehr wiegt hier höher als eine Baumgruppe, die rund um Kleineichen hundertfach wächst. Mit diesen klaren Worten fand er die Zustimmung der anwesenden Kameradinnen und Kameraden.

"Ihr seid mir ein wirklich verlässlicher Partner auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr im Rheinisch-Bergischen Kreis" - so die einleitenden Worte von Kreisbrandmeister Wolfgang Weiden für die Einsatzkräfte und hob hervor, dass er sich auch mit kreisweiten Herausforderungen an die Rösrather Feuerwehr wenden kann. Dabei nannte er die Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Stabsrahmenübung des Führungs- und Krisenstabes im Feuerwehrhaus Forsbach und die zukünftige Organisation der Leistungsnachweise, die vom scheidenden stellvertretenden Kreisbrandmeister Ralf Etzler übergeben wurden.

Ernster hingegen wurde Weiden, als er auf die Vorgänge im Deutschen Feuerwehrverband und einiger angeschlossener Landesverbände zu sprechen kam. In den vergangenen Tagen wurden dort Rücktrittsforderungen an den Präsidenten laut, deren Umstände mehr als zweifelhaft waren und sind. Wolfgang Weiden unterstrich die Haltung des Verbandes der Feuerwehren in NRW, der sich klar hinter Präsident Hartmut Ziebs stellt. Er stellte klar, dass die politische Neutralität eines der wichtigsten Güter der Feuerwehr ist und wir angetreten sind, jeder und jedem zu helfen, egal welcher Hautfarbe, welchen Glaubens, oder welche Neigung. Die Deutschen Feuerwehren müssen weiterhin gemeinsam und bedingungslos für eine Kultur der Anerkennung, der Gleichberechtigung, des Respekts und der Vielfalt eintreten. Jedwedes extremistisches Gedankengut darf in der Feuerwehr keinen Nährboden finden.

Im Anschluss ehrte Bürgermeister Marcus Mombauer, im Namen von Innenminister Herbert Reul, auch dieses Jahr Angehörige der Feuerwehr Rösrath für Ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement:

- Brandoberinspektor Dominic Furthner, Mitglied des Löschzug Rösrath, wurde für 25-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt. - Hauptbrandmeister Guido Erlinghäuser, Mitglied der Löschgruppe Forsbach, wurde für 25-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt - Hauptbrandmeister Christian Thönelt, Mitglied des Löschzug Rösrath, wurde für 25-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt - Hauptbrandmeister Michael Salm, Mitglied der Löschgruppe Hoffnungsthal, wurde für 35-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt - Hauptbrandmeister Oliver Münch, Mitglied der Löschgruppe Forsbach, wurde für 35-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt - Hauptbrandmeister Dirk Picht, Mitglied der Löschgruppe Forsbach, wurde für 35-jährige treue Pflichterfüllung gewürdigt - Stadtbrandinspektor Dirk Abels wurde für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens im Rheinisch-Bergischen Kreis die Ehrennadel in Bronze des Feuerwehrverbandes verliehen - Oberfeuerwehrmann Richard Honecker wurde für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr die Sonderauszeichnung des Verbandes der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen in Gold verliehen

Darauf erfolgte durch Standbrandinspektor Bastian Eltner die Ernennungen bzw. Beförderungen. Voraussetzung hierfür ist das Bestehen des jeweiligen Laufbahnlehrgangs und/oder der Ablauf der erforderlichen Mindestdienstzeit.

Frank Schön, Stadtausbildungsbeauftragter, berichtete über die im letzten Jahr erfolgten Aus- und Fortbildungen. Ein besonderes Ereignis war die Begehung und Einweisung in die DB-Tunnelanlage. In diesem Zuge wurden auch Materialien getestet und wichtige Erkenntnisse gewonnen. Bereits Anfang des Jahres fand zum wiederholten Male die gemeinsame Modulausbildung 1+2 in Overath und Modul 3+4 in Rösrath statt. Zudem gab es Übungstage am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster und eine Reihe von Lehrgängen auf Kreis und Landesebene. Hervorzuheben sind auch die Fortbildungen innerhalb der Feuerwehr Rösrath. Hierbei schulen fachkundige und zertifizierte Kameradinnen und Kameraden die Einsatzkräfte.

Stadtjugendfeuerwehrwartin Sabrina Kapahnke ließ das Jahr in einem Film mit Eindrücken der vergangenen Aktionen Revue passieren. Ein Novum auf der Jahreshauptversammlung, dass von allen mit großem Interesse verfolgt wurde. Die Bilder zeigten zufriedene Jugendliche in Übungsszenarien, auf dem Kreisjugendzeltlager und gemeinsamen Freizeitaktivitäten. Die Jugendarbeit in der Feuerwehr Rösrath ist ein starker Garant dafür, auch in der Zukunft eine Leistungsfähige Einsatzabteilung bilden zu können.

Auch Luisa Nordhoff als Stadtkinderfeuerwehrwartin kann auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Die Indienststellung des Kinderfeuerwehrbusses war dabei nur ein Highlight. Neben den regelmäßigen Treffen fanden auch weitere Aktivitäten statt. Beim Leistungsnachweis des Rheinisch-Bergischen-Kreises in Hoffnungsthal konnten die Kinder mit Unterstützung von Ralf Etzler und Bastian Eltner ihr Können unter Beweis stellen. Die anwesenden Kameradinnen und Kameraden und die Gäste waren durchweg begeistert. Der Rechenschaftsbericht der Leitung der Feuerwehr weist einen leichten Rückgang der Gesamteinsätze aus. Im Berichtszeitraum wurden 339 Einsätze verzeichnet, im Jahr 2018 waren es dagegen 435 (-23%). Dies ist auf die zusätzlichen Flächenlagen in 2018 zurückzuführen. Im Einzelnen wies dies auch die Aufteilung in Einsatzkategorien aus, Hilfeleistungen gingen auf 186 (Vorjahr 277) zurück und Brände 62 (Vorjahr 52) blieben fast unverändert.

Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden 45 Personen und 338 Tiere, vornehmlich Fische bei einem Einsatz im Bereich des Schloss Eulenbroich, gerettet. 53 verletzte Personen sind versorgt worden. Für vier Personen kam leider die Hilfe der Feuerwehr zu spät. Im Einsatz verletzten sich acht Feuerwehrleute, wobei es in allen Fällen bei kleineren Verletzungen geblieben ist. Die Gesamtstundenzahl aller Einsätze beläuft sich auf 5.764 Stunden oder rund 240 Tage.

Zählt man zu den Einsätzen noch die Stunden für Ausbildung (3.500 h), Übungsdienste (5.500 h), Zeiten für Instandhaltung (884 h), Gerätewart (1.570 h), Jugendfeuerwehrarbeit (4.240 h), Kinderfeuerwehr (350 h) und Leitungsaufgaben (3.224 h) ergibt sich eine Gesamtstundenzahl von 25.032 Stunden (rund 2,9 Jahre).

Die Personalentwicklung konnte durch gezielte Mitgliederwerbung weiterhin positiv beeinflusst werden. So waren im Berichtszeitraum bei 147 aktiven Einsatzkräften weitere 92 Kameradinnen und Kameraden bei der Kinder- und Jugendfeuerwehr und in der Unterstützungs- und Ehrenabteilung.

Stadtbrandinspektor Eltner berichtete zum Schluss über die getätigten Anschaffungen von Einsatzmittel und die Indienststellung der neuen Fahrzeuge. Im Ausblick 2020 stehen neben dem Ausführungsbeginn der Ertüchtigung des Feuerwehrhauses Kleineichen auch die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und weitere Anschaffungen.

Für alle Leistungen sprachen sowohl Bürgermeister Mombauer als auch Kreisbrandmeister Weiden und Standbrandinspektor Eltner den Einsatzkräften Ihren Dank aus. Explizit in den Dank eingeschlossen wurden die Familien und Arbeitgeber der Feuerwehrleute, ohne deren Unterstützung für das außergewöhnliche und zeitintensive "Hobby" eine solche Leistung nicht möglich wäre.

Erfolgte Beförderungen und Ernennungen Feuerwehrfrau/-mann-Anwärter/in (Voraussetzung: Eintritt in die Feuerwehr) LG Kleineichen: Kai Michael Hollain; LG Forsbach: Henry Voß Feuerwehrfrau/-mann (FM) (Voraussetzung: Bestehen der Probezeit) LZ Rösrath: Fahrünnisa Ates, Laura Sophie Eltner, Dominik Klein, Daniel Hübner; LG Hoffnungsthal: Moritz Lohse, Niklas Sindl; LG Forsbach: Tudor Erezanu, Wolfgang Faßbender, Samir Fazlagic, Alexandra Evelin Mosch; LG Kleineichen: Marion Böhmer, Elfriede Lietze Oberfeuerwehrfrau/-mann (OFM) (Voraussetzung: 2 Jahre Feuerwehrmann und Abschluss Modul 3+4) LZ Rösrath: Marcel Dennis Klippert, Volodymyr Tövs; LG Hoffnungsthal: Heike Bahr, Jasmin Bahr, Bernd Hirschfeld, Bernhard Kretzschmar, Benjamin Lütz, Saskia Schüller; LG Forsbach: Peter Budz, Susanne Thomsen; LG Kleineichen: Nicolas Knop Unterbrandmeister/in (UBM) (Voraussetzung: HFM oder mind. 1 Jahr OFM und Ausbildung zum Truppführer) LZ Rösrath: Johannes Kauth, Anna Karolina Möller; LG Kleineichen: Jan Loeffel Brandmeister (BM) (Voraussetzung: 2 Jahre UBM und Ausbildung zum Gruppenführer) LZ Rösrath: Tim Bockhoff; LG Kleineichen: Christof Krumeich Oberbrandmeister (OBM) (Voraussetzung: 2 Jahre BM und regelmäßige Teilnahme am Dienst) LG Hoffnungsthal: Heiko Sailer Hauptbrandmeister (HBM) (Voraussetzung: 5 Jahre OBM und regelmäßige Teilnahme am Dienst) LG Forsbach: Simon Spenlen

Brandinspektor (BI) (Voraussetzung: mind. OBM und Ausbildung zum Zugführer) LZ Rösrath: Jörg Leinhos Brandoberinspektor (BI) (Voraussetzung: mind. BI und Ausbildung zum Verbandführer) LZ Rösrath: Christian Christ Stadtbrandinspektor (StBI) (Voraussetzung: min. BOI und Ausbildung Leiter einer Feuerwehr (IdF) oder Ausbildung VAP-Feu 2.1 in Verbindung mit dem Erlass 34-27.19/00-1779/18 vom 25.06.2018) LG Forsbach: Lars Pläsker

