Feuerwehr Rösrath

FW Rösrath: Küchenbrand in Kleineichen - Bewohnerin von Anwohnern gerettet

Rösrath (ots)

Am Sonntag, den 31.03.2019, wurde die Feuerwehr Rösrath um 11:39 Uhr zu einem Küchenbrand in die Kirchstraße nach Kleineichen alarmiert. Die Bewohnerin hatte den Brand in der Küche entdeckt und selbstständig den Notruf gewählt. Aufmerksame Nachbarn konnten die Frau bereits vor dem Eintreffen der ersten Kräfte durch den Treppenraum ins Freie retten und den Brand mit einem Pulverlöscher löschen.

Ein Trupp unter Atemschutz drang in die verrauchte Wohnung vor und kontrollierte diese. Mittels Elektrolüfter wurde die Wohnung rauchfrei gemacht und frei gemessen. Nach ambulanter Versorgung durch den Rettungsdienst, konnte die Bewohnerin in Ihre Wohnung zurückkehren.

Insgesamt waren ca. 50 Einsatzkräfte aus allen Einheiten der Stadt vor Ort. Der Einsatz konnte nach ca. einer Stunde beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Rösrath

Pressesprecher

Björn Roth

Telefon: 0160 42 48 318

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-roesrath.de

http://www.feuerwehr-roesrath.de

Original-Content von: Feuerwehr Rösrath, übermittelt durch news aktuell