Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Fahrzeug Ringtausch bei der Feuerwehr

3 Einheiten profitieren von der Beschaffung eines Neufahrzeuges

Soest (ots)

Gleich 3 Einheiten der Feuerwehr Ense konnten sich im Januar über ein jeweils "neues" Fahrzeug freuen; und dafür musste nur ein Fahrzeug neu bzw. ersatzbeschafft werden.

Am Anfang der Überlegungen stand die Notwendigkeit einer Ersatzbeschaffung eines LF 10 für den Löschzug Bremen. Insbesondere sollte ein Fahrzeug beschafft werden, was im Hinblick auf die Änderung der Alarm - u. Ausrückeordnung einen Wasservorrat von 4.000 Litern mitführen kann.

Parallel machte man sich seitens der Wehrführung aber auch schon seit längerem Gedanken dazu, wie der Ersatz des TSF-W Baujahr 1996 für die am Ostrand der Gemeinde Ense stationierte Löschgruppe Sieveringen aussehen könnte; vor allem unter Berücksichtigung der angespannten Haushaltslage.

So kam man seitens der Wehr- und Zugführer im Gespräch mit den Einheitenführer auf die Idee eines Ringtausches. Davon sollte auch die Löschgruppe Hünningen profitieren, die bisher über ein TSF-W Baujahr 2010 verfügte. Aufgrund der Tatsache, dass die Löschgruppe Hünningen über vergleichsweise viele Atemschutzgeräteträger verfügt, kam der Wunsch der Wehrführung auf, diese Löschgruppe mit einem Fahrzeug mit Gruppenkabine, anstatt wie bisher mit einer Staffelkabine, auszustatten.

So wurde für den Löschzug Bremen ein neues LF 10 mit folgenden technischen Daten beschafft und mit dem Funkrufnamen Florian Ense 1-LF 10-1 in Dienst gestellt.

Fahrgestell: MAN (TGM 18.320, 4x4 BB) Aufbau: Rosenbauer AT - Beladung zur Brandbekämpfung und technischer Hilfe kleineren Umfanges. - 4.000 Liter Wassertank - Schlauchhaspel (Einmann-Haspel) - Sprühbalken mit C-Abgang an der Fahrzeugfront - Sprühdüsen an Vorder- und Hinterachse - Lichtmast Fireco LED - Hygiene-Board - fest eingebaute Fahrzeugpumpe N35 FPN 10-3000 - Tragkraftspritze Rosenbauer "Fox" - Stromerzeuger - Heckwarneinrichtung - Schlauchmaterial - Gruppenkabine (1+8)

Das alte LF 10 vom Löschzug Bremen (Mercedes Benz 1126) wurde nach Indienststellung und Schulung der Maschinisten und der Mannschaft an die Löschgruppe Hünningen abgegeben. Dieser problemlose Tausch, auch im Hinblick auf die benötigte Fahrerlaubnis für den LKW, wurde auch dadurch ermöglicht, dass die Gemeinde Ense seit Jahren schon die erforderlichen finanziellen Mittel für die Führerscheine der Maschinisten zur Verfügung stellt. Ein Investment, das sich nun bezahlt gemacht hat.

Das TSF-W der Löschgruppe Hünningen (Staffelbesatzung) wurde Ende Januar für die Löschgruppe Sieveringen in Dienst gestellt.

"Mit diesem Ringtausch der Fahrzeuge haben wir für 3 Einheiten der Feuerwehr Ense die für sie jeweils bestmögliche Lösung gefunden und die konnten die Ausgaben für die Gemeinde gleichzeitig auf ein Minimum beschränken" erläutert Thomas Lenze, Pressesprecher der Feuerwehr Ense, das für alle Beteiligten positive Ergebnis des Tauschs.

Als nächste große Investition für die Enser Wehr seht Ende April/Anfang Mai die Auslieferung der Drehleiter an.

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell