FW Kreis Soest: Feuerwehren im Kreis Soest aufgrund Zeynep im Einsatz

Soest

Das Sturmtief Zeynep hat auch den Kreis Soest erreicht. Im gesamtem Kreisgebiet sind bereits Feuerwehren zu Einsätzen ausgerückt.

Insgesamt sind die Einsatzkräfte bis 18:00 Uhr zu 32 Einsätzen im Zusammenhang mit dem Sturmtief ausgerückt. In Geseke fiel im Bereich des Bahnhofes ein Baum auf eine Oberleitung. Daraufhin ist die Bahnstrecke aktuell gesperrt. Im Bereich der Alpenstraße in Lippstadt-Rixbeck lief aufgrund des Starkregens eine Unterführung voll. Bei den meisten der Einsätze handelte es sich um umgestürzte Bäume.

Die Feuerwehren in Erwitte, Geseke, Lippetal, Lippstadt, Werl und Wickede haben aktuell in den Feuerwehrhäusern die Meldeköpfe besetzt. Von hier werden die Einsätze vor Ort koordiniert. Im Rettungszentrum im Kreis Soest hat ein Stab seit 15:00 Uhr die Arbeit aufgenommen und behält die Lage im Blick. Vorsorglich wurde am Feuerwehrhaus in Hirschberg ein Rettungswagen des DRK Warstein stationiert damit im Falle von versperrten Straßen die medizinische Versorgung im Bereich Hirschberg sichergestellt ist.

