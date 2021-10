Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Sturmtief Ignatz sorgt im Kreis Soest für Einsätze der Feuerwehren

Soest (ots)

Sturmtief Ignatz sorgte auch im Kreis Soest ab dem morgen und den ganzen Tag über für insgesamt 49 Einsätze der Feuerwehren. Meistens handelte es sich dabei um umgestürzte Bäume.

Die Einsätze waren über fast das gesamte Kreisgebiet verteilt. In Rüthen fiel am Morgen ein Baum auf eine Stromleitung infolgedessen es zu einem Flächenbrand kam und in einigen Teilen der Stadt Rüthen sowie in umliegenden Ortschaften der Stromausfiel. Durch das schnelle Eingreifen des Energie-Versorgers sei die Alarmierung der Energie-Einheiten des Kreis Soest nicht erforderlich gewesen, so Kreisbrandmeister Thomas Wienecke. Gegen Mittag löste sich an einem Anleger auf dem Möhnesee in Wamel durch die Böen ein Steg. Dabei stießen mehrere Boote zusammen. Die Feuerwehr unterstützte bei der Sicherung der Steganlage und der Boote unter anderem mit einem Boot. In Soest lösten sich am Morgen Teile einer Dachverkleidung einer Tankstelle. Ein Schwerpunkt der Einsätze bildete die Stadt Warstein.

Insgesamt waren 210 Einsatzkräfte ab den frühen Morgenstunden bis zum Abend immer wieder im Einsatz, um Einsätze im Zusammenhang mit dem Sturmtief Ignatz abzuarbeiten. Um auf die steigende Zahl der Notrufe reagieren zu können, wurde zwischenzeitlich die Kreisleitstelle im Rettungszentrum personell hochgefahren. Diese hat Zusammen mit dem Kreisbrandmeister die Lage immer neu bewertet. Eine Alarmierung des Einsatzstabes war diesemal nicht erforderlich. "Der Kreis Soest ist glimpflich davongekommen" so Kreisbrandmeister Thomas Wienecke abschließend.

