Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Schneeeinsätze im Kreis Soest

Berufsverkehr im Blick

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Soest (ots)

Auch in der Nacht waren die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen, aufgrund der Witterungsverhältnisse im Einsatz. Die Feuerwehren unterstützten bisher insgesamt 13 mal den Rettungsdienst mit allradgetrieben Fahrzeugen. Einmal fuhren sie als First Responder und übernahmen so die Versorgung der Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. An mehreren Stellen im gesamtem Kreisgebiet mussten durch die Einsatzkräfte Fahrzeuge aus Schneewehen befreien.

Die Einsatzleitung, die auch heute morgen wieder im Rettungszentrum zusammen kam behält die Lage, vor allem im einsetzen Berufsverkehr genau im Blick und ist im engen Austausch mit dem Kreisbauhof. Besonders die Schneeverwehungen sorgten dafür das mehrere Straßen wie die B516 zwischen der Bundesautobahn AS Werl und Heideröschen oder der Verlarer Weg nicht passierbar waren oder sind. Kreisbrandmeister Thomas Wienecke appelliert an die Verkehrsteilnehmer, insbesondere an die LKW-Fahrer, das Bundes- und Landstraßen im Bereich der Steigungen gemieden werden.

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell