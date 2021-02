FW Kreis Soest: Einsatzkräfte den ganzen Tag gefordert. / Weiterer Schnee in der Nacht

Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: Einsatzkräfte den ganzen Tag gefordert.

Soest (ots)

Der den ganzen Tag anhaltende Schneefall mit starken Böen aus Ost bis Stärke 7 hat vor allem zum Nachmittag und in den Abendstunden dafür gesorgt das die Räumdienste der Straßenbaulastträger und der Städte und Gemeinden kaum nachkamen die Straßen, besonders außerhalb der Ortschaften freizuhalten. In einigen Städten und Gemeinden wie Ense, Geseke und Lippetal mussten auch bereits Straßen gesperrt werden. Neben der Begleitung des Rettungsdienstes mussten die Feuerwehren bereits Dächer vom Schnee und Auto aus Schneewehen befreien.

Da in der Nacht weiterer Schneefall mit Mengen zwischen 5cm und 15cm vorhergesagt wurde, werden auch diese Nacht die Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes kreisweit durch allradgetriebene Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr unterstützt. In den Gemeinden Ense und Rüthen werden durch das Deutsche Rote Kreuz und in Anröchte durch die Feuerwehr sogenannte First Responder Einheiten vorgehalten. Diese übernehmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung.

Zum einsetzenden Berufsverkehr morgen früh wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen auf den Straßen im Kreis Soest gerechnet. Wann immer es geht, werden die Leute gebeten Zuhause zu bleiben.

