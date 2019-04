Feuerwehren des Kreises Soest

FW Kreis Soest: "Physikanten" zeigen Show mit Knall und Rauch - Feuerwehren aus dem Kreis erleben feurigen Auftritt

Kreis Soest (ots)

Kreis Soest / Geseke. Wenn die "Physikanten & Co." die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie: Ein Laserstrahl wird zum elektrischen Bass, riesige Rauch- Wirbelringe lassen selbst Harry Potters Patronus blass aussehen. Ein wahres Feuerwerk des Edutainments präsentiert die Formation, die von Diplom-Physiker Marcus Weber, Kopf und Gründer der "Physikanten" im Festsaal in Geseke. Den Rahmen für den Auftritt, der dort am kommenden Samstag, 6. April, um 16.30 Uhr startet, bildet der Kreisfeuerwehrverbandstag, den die Freiwillige Feuerwehr Geseke für den Kreisfeuerwehrverband Soest ausrichtet. "Es ist uns ein Herzensanliegen, vermeintlich 'schwere'´Wissenschaft leicht und vergnüglich zu präsentieren", erklärt Diplom-Physiker Marcus Weber. Zur Faszination der Show gehören verblüffend Experimente, die die Gäste, primär aus Reihen der Feuerwehren im Kreis Soest, zum Schmunzeln, Staunen, Lachen und Tüfteln bringen. Seit 18 Jahren beweisen die Physikanten, dass die perfekte Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so glamourös wie ein Abend im Varieté, so witzig wie eine Comedy-Show und so packend wie ein Fußballendspiel. Fässer implodieren mit einem gewaltigen Knall, riesige Rauchringe fliegen durch die Luft und Gase verzerren die Stimmen der Darsteller bis zur Unkenntlichkeit. "Wir freuen uns, eine solch spektakuläre Wissenschafts-Show zu präsentieren, die bereits über eine Million Zuschauer begeistert hat", betont Kreisbrandmeister Thomas Wienecke mit Vorfeude auf die Show, die ganz passender Weise den Titel "Best of Feuer" trägt. Text: Michael Görge / Kreisfeuerwehrverband Soest

Rückfragen bitte an:



Feuerwehren des Kreises Soest

Presseteam

Dirk Behrens

Mobil: 0160 90100376

E-Mail: presseteam@feuerwehr-kreis-soest.de

Original-Content von: Feuerwehren des Kreises Soest, übermittelt durch news aktuell