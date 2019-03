Feuerwehr Kreis Soest

FW Kreis Soest: Bilanz nach Sturmtief Eberhard - 230 Einsätze für die Feuerwehren im Kreis Soest

Soest (ots)

Sturmtief Eberhard sorgte im Kreis Soest für rund 230 Einsätze der Feuerwehren. Überwiegend waren es umgestürzte Bäume und herabfallende Dachziegel die die etwa 1250 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Hilfsorganisationen abarbeiten mussten. Größere Einsätze gab es glücklicherweise nicht. In Werl musste die Feuerwehr am Krankenhaus lose Dachteile absichern, im Bereich Möhnesee waren auf der Forststraße Richtung Neuhaus mehrere Autofahrer durch umgestürzte Bäume in ihren Fahrzeugen unverletzt eingeschlossen, in Lippstadt musste die Feuerwehr einer Frau mit ihren Kindern aus ihrem Auto befreien, sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus transportiert. Gegen 19:00 konnte Kreisbrandmeister Thomas Wienecke Entwarnung geben. Vereinzelt sind die Feuerwehren aber noch im Einsatz.

