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Feuerwehr Hagen

FW Hagen: Erneuter Brand in Kompostierungsanlage - Feuerwehr im Großeinsatz

FW Hagen: Erneuter Brand in Kompostierungsanlage - Feuerwehr im Großeinsatz
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Hagen (ots)

Die Feuerwehr Hagen wurde heute gegen 12:45 erneut zu einem Brand in der Kompostierungsanlage an der Hohenlimburger Straße gerufen. Auf einer Fläche von ca. 400qm ist dort Grün- und Strauchschnitt in Brand geraten. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Die NINA Warn-App und weitere Medien gewarnt. Die Hohenlimburger Straße ist zurzeit gesperrt, da dort Schläuche zur Wasserversorgung liegen. Der Brand wird von mehreren Seiten über Drehleiter, Wasserwerfer und mehrere Rohre bekämpft. Es sind ca. 50 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr im Einsatz. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr sind durch Einheiten der Freiwilligem Feuerwehr besetzt. Der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, das Einsatzende ist aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten noch nicht absehbar.

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Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hagen
Telefon: 015112995636
E-Mail: Leitstelle@stadt-hagen.de
https://www.hagen.de/aus-dem-rathaus/fachbereiche-und-aemter/fachbere
iche-a-z/amt-fuer-brand-und-katastrophenschutz/

Original-Content von: Feuerwehr Hagen, übermittelt durch news aktuell

 
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