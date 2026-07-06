THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Neue Führung beim THW in Brandenburg a. d. Havel

Zwei Frauen an der Spitze des Ortsverbands

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Berlin (ots)

Mit einer feierlichen Veranstaltung wurde am Wochenende die neue Führung im Ortsverband des Technischen Hilfswerks in Brandenburg an der Havel eingeführt. Mit Virginia Sánchez Martínez als Ortsbeauftragte und Eva Förster als ihre Stellvertreterin hat der Ortsverband nun eine weibliche Doppelspitze.

Dr. Monika Lüke, THW-Landesbeauftragte für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Kathrin Bolz, Leiterin des Leitungsstabes beim THW, sowie Enrico Löwe, Leiter der THW-Regionalstelle Potsdam, führten durch die Zeremonie. Als "Leuchtturm" der Familienfreundlichkeit und Vielfalt beschrieb Monika Lüke den Ortsverband (OV). Mit über einem Drittel weiblicher Mitglieder zähle er bundesweit zu den Einheiten mit dem höchsten Frauenanteil. Die Förderung von Frauen und Vielfalt beruhe auf den THW-Leitsätzen, erklärte die Landesbeauftragte, mit denen das THW sich der Demokratie und Gleichstellung und gegen Diskriminierung verpflichtet.

In ihrer Ansprache unterstrich Virginia Sánchez Martínez die zentrale Rolle von Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Erfolgreicher Katastrophenschutz stütze sich auf einem starken Netzwerk zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen, erklärte sie. Thomas Barz, Beigeordneter der Stadt Brandenburg an der Havel, lobte in seinem Grußwort das Engagement der Ehrenamtlichen, das unerlässlich sei für das Funktionieren der Gemeinschaft.

Zum Abschluss der Zeremonie führte die OV-Jugend den Anwesenden ihre Fähigkeiten vor und zeigte damit ihre Verbundenheit zu Virginia Sánchez Martínez, die von 2023 bis zu ihrer neuen Berufung die Köchin bei der Jugend im OV war. Jugend und Familie spielen eine zentrale Rolle beim THW in Brandenburg an der Havel: Das neue Führungsduo kam über die Familie zum THW. Zwei Kinder von Virginia Sánchez Martínez sind im OV, Eva Förster kam über ihren Vater dazu, Olaf Gabrysiak, ein früherer Ortsbeauftragter.

Bei der Veranstaltung wurden Ehrungen an verdienstvolle Helfer vergeben, auch Matthias Benn wurde für seine Arbeit in den letzten Monaten. Er leitete den Ortsverband kommissarisch.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

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