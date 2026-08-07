Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Böschungsbrand vor dem Offenburger Messekreisel

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Offenburg (ots)

Am heutigen Freitagmittag gegen 13:40 Uhr wurde die Feuerwehr Offenburg zum Vegetationsbrand in die Schutterwälder Straße alarmiert. Mehrere Notrufteilnehmer meldeten entlang der B3/ B33 sowie auf dem Autobahnzubringer Richtung Innenstadt eine starke Rauchentwicklung hinter dem dortigen Autohaus.

Aufgrund der derzeitigen Wald- und Vegetationsbrandgefahr wurde sofort ein Großaufgebot der Feuerwehr Offenburg entsandt. Die ersten Einsatzkräfte stellten ein Feuer im Unterholz entlang des Abfahrtsastes der B33a fest und eine vom Wind verursachte schnelle Ausbreitung. Eine Brandausbreitung auf die ausgestellten Neu- und Gebrauchtwagenfahrzeuge konnte dank des schnellen Eingreifens von mehreren Seiten glücklicherweise verhindert werden. Hierzu war für etwa eine halbe Stunde ein halbseitige Sperrung der B33a stadteinwärts notwendig.

Zur Brandbekämpfung waren elf Fahrzeuge, darunter drei Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren Offenburg und Kehl, mit sechsunddreißig ehren- und hauptamtlichen Einsatzkräfte für etwa anderthalb Stunden im Einsatz.

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