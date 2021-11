Feuerwehr Offenburg

FW-OG: -Brand eines Patientenzimmer in Psychiatrischer Klinik in Offenburg - -Zeitgleich Feueralarm in Jugenddorf -

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Am Vormittag des 29.11.2021 wurde die Feuerwehr Offenburg stark gefordert. Zunächst alarmiert zum Brand in einer Psychiatrischen Klinik, kam es noch während der Löscharbeiten gleichzeitig zu einem Einsatz im Jugenddorf.

Heute Morgen um 08:49 Uhr löste die Brandmeldeanlage, in direkter Aufschaltung zur Leitstelle, der Klinik aus, wodurch die Feuerwehr sehr schnell alarmiert wurde. Der zuerst eintreffende Einsatzleiter stellte vor Ort fest, dass es in einem Patientenzimmer im Erdgeschoss eines Seitenflügels brannte und eine sehr starke Rauchentwicklung festzustellen war. Zu Beginn war unklar, ob sich noch Patienten im betroffenen Gebäudeteil befinden, was sich aber nach absuchen von Einsatztrupps unter Atemschutz nicht bestätigte. Bei der gleichzeitig eingeleiteten Brandbekämpfung stellte sich heraus, dass die Schaumstoffmatratze des Bettes brannte, was auch die Ursache für die sehr starke Rauchentwicklung war. Auf Grund dieser Lage wurden entsprechend weitere Einsatzkräfte nachalarmiert, um weitere Schadensausbreitung im Gebäude zu verhindern.

Vorsorglich mussten im weiteren Einsatzverlauf die Mitarbeiter*innen und Patienten*innen aus weiteren Klinikbereichen in Sicherheit gebracht werden. Es wurden jeoch keine Personen verletzt. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst und ein Notarzt vor Ort. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, die Brandursache ist jedoch noch unklar. Der Sachschaden konnte zum Einsatzende der Feuerwehr noch nicht beziffert werden.

Noch während dieses Einsatzes, hat um 09:11 Uhr die Brandmeldeanlage des Christlichen Jugenddorf ausgelöst, wodurch wiederum zwei Löschzüge in Alarm versetzt wurden. Nach kurzer Erkundung dort,wurde der Alarm durch Reparaturarbeiten an der Heizung ausgelöst. Dabei ist ein Rauchmelder mit Wasserdampf beaufschlagt worden. Es waren glücklicherweise keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich.

Insgesamt war heute Morgen die Feuerwehr Offenburg bei beiden Einsätzen mit 11 hauptamtlichen und 48 ehrenamtlichen Feuerwehrkräften im Einsatz.

Peter Schwinn, Feuerwehrkommandant

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell