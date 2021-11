Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Dachstuhlbrand in der Weinstraße, Offenburg/Rammersweier

In den frühen Morgenstunden um 2:02 Uhr wurde die Feuerwehr Offenburg zu einem Brand nach Rammersweier in die Weinstraße alarmiert.

Der erst eintreffende Einsatzleiter des ersten Löschzuges traf um 02:09 Uhr an der Einsatzstelle ein. Nach der ersten Erkundung brannte im Dachgeschoss des dreigeschossigen Wohnhauses ein Elektroverteiler. Durch einen Kabelschacht hatte sich der Brand in den Dachspitz über der Wohnung auf den Dachstuhl ausgebreitet.

Danach forderte der Einsatzleiter einen zweiten Löschzug nach und erhöhte auf einen sogenannten 2. Alarm. Durch den sehr schwer zugänglichen Brandherd musste im weiteren Einsatzverlauf die Dachhaut über zwei Drehleitern von außen geöffnet werden, um die Brandbekämpfung einzuleiten. Gleichzeitig wurden die 10 Bewohner des Hauses aus ihren Wohnungen evakuiert und im gegenüberliegenden katholischen Pfarrzentrum Rammersweier von Helfern des DRK betreut.

Durch den Brand wurde die Stromzuleitung des Hauses auf dem Dach stark beschädigt und musste durch das E-Werk abgeschaltet werden. Auf Grund dessen kam es in mehreren Gebäuden in der Weinstraße ebenfalls zu einem Stromausfall, der bis zum Ende der Löscharbeiten anhalten wird. Nach Einsatzende, in den Morgenstunden kann die Stromversorgung der Nachbargebäude wieder eingeschaltet werden. Das Brandhaus wird auf Grund des Brandschadens aber noch einige Tage von der Stromversorgung abgeschaltet sein.

Die Feuerwehr Offenburg war mit 70 Einsatzkräften bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz. Durch die Polizei musste die Weinstraße über den ganzen Einsatzverlauf voll gesperrt werden. Die rettungsdienstliche Versorgung und die Betreuung der Bewohner stellte das DRK sicher. Ebenfalls im Einsatz war der Malteser Hilfsdienst, der die Verpflegung der Feuerwehrleute sicherstellt. Laut Polizei wird der Sachschaden auf 200000 EUR geschätzt.

Peter Schwinn, Kommandant Feuerwehr Offenburg

