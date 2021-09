Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Rauch in Altbauwohnung in der Oststadt

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG war um 21:25 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Offenburger Oststadt ausgerückt.

Im dritten Obergeschoss einer Altbauwohnung in der Friedenstraße war Rauch aus einem Ofen ausgetreten, obwohl dieser nicht in Betrieb war.

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Wohnung, ein Schadenfeuer wurde nicht festgestellt. Der Rauch kam aus einem in einem unteren Stockwerk betriebenen Holzofen und war nicht komplett über den Kamin abgezogen. Der Qualm in der Wohnung wurde durch die Feuerwehr mittels einer technischen Belüftung nach draußen gedrückt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Bewohner konnten später wieder in das Haus zurück. Ein nennenswerter Schaden dürfte nach erstem Anschein nicht entstanden sein. Ein Schornsteinfeger wird sich um die weitere Funktion der Feuerstätte annehmen.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig.

Die FEUERWEHR OFFENBURG empfiehlt in diesem Zusammenhang dringend die Vorhaltung und regelmäßige Wartung der gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder, da eine solche Situation auch in der Nacht passieren könnte und schlafende Personen den Rauch nicht wahrnehmen, den Alarmton der Rauchwarnmelder jedoch schon. (SCH)

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell