FW-OG: Nächtlicher Regenschauer - Nördliches Offenburg im Focus

Offenburg (ots)

Der Starkregenschauer, der sich nach 01:00 Uhr über Offenburg entlud, sorgte in den nördlichen Stadtteilen und in Bohlsbach für nächtliche Aufregung und forderte die Arbeit der Feuerwehr ein.

Um 01:28 Uhr waren die Einsatzkräfte zu einer vollgelaufenen Tiefgarage in der Okenstraße in Bohlsbach alarmiert worden. Auf einer Fläche von etwa 280 qm, und in angrenzenden Kellerräumen, stand Wasser teilweise bis zu 60 Zentimeter hoch. Mehrere in der Garage abgestellte PKW und Lagergut in den Kellern wurden beschädigt. Zudem behinderte zunächst ein abgebrochener Ast auf der Straße die anfahrenden Kräfte.

In der Straße "In den Matten" war das Regenwasser in zwei Einliegerwohnungen eingedrungen, in der Nordstadt erreichten rund um die Straßburger Straße mehrere Notrufe die Rettungsleitstelle. In einem Behördengebäude war es dort unter anderem auch zu einem Wassereinbruch in die dazugehörige Tiefgarage und in Kellerräume gekommen.

Die Feuerwehr kontrollierte vier Notrufe über eingedrungenes Wasser und pumpte bis zum frühen Morgen insgesamt an drei Einsatzstellen zum Regenwasser ab. Im Einsatz waren sieben Fahrzeuge und knapp 30 Einsatzkräfte.

Der Schaden insbesondere der in der Tiefgarage in Bohlsbach kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. (SCH)

