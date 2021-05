Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brand in Heizraum, Maschinenhalle verraucht

Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG bekämpft seit 08:50 Uhr den Brand in einem Heizraum eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Grundmattstraße in Offenburg / Rammersweier.

Die Einsatzkräfte waren gegen 08:45 zu dem Betrieb am nördlichen Ortsrand der Rebgemeinde alarmiert worden. Im Heizraum einer Maschinenhalle des im Rebhang befindlichen Winzereibetriebes war es zu einem Brand gekommen, der sich zunächst unbemerkt entwickeln konnte. Die Feuerwehr konnte das Schadenfeuer dennoch auf den Entstehungsort begrenzen. Der Rauch verteilte sich jedoch in der gesamten Halle und in einem Aufenthaltsraum im Obergeschoss. Personen waren nicht gefährdet, der Brand ist unter Kontrolle, die Feuerwehr führt derzeit noch Nachlöschmaßnahmen und die Entrauchung durch.

Der verstärkte Löschzug ist mit acht Fahrzeugen und etwa 30 Feuerwehrkräften tätig. (SCH)

+++Berichterstattung wird fortgesetzt+++

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell