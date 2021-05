Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brandmeldeanlage meldet leichte Verrauchung

Offenburg (ots)

Am Sonntag um 18:15 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in die Bertha-von-Suttner-Straße im Offenburger Nordosten alarmiert worden. Die Brandmeldeanlage eines Pflege- und Therapie-Zentrums hatte aufgrund einer Rauchentwicklung in einem Patientenzimmer ausgelöst. Das Personal evakuierte die betroffene Station und konnte den Entstehungsbrand selbst schnell löschen.

Die Einsatzkräfte, die aufgrund der ersten Informationen mit einem Großaufgebot ausgerückt waren, kontrollierten den Brandort. Die leicht verrauchten Räume mussten technisch belüftet werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und rund 40 Einsatzkräften ausgerückt. Die Brandursache wird noch untersucht. Ein größerer Schaden ist nach ersten Erkenntnissen nicht entstanden. (SCH)

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell