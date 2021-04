Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Brandmeldelalarm führt zur Räumung des ZIZ-Offenburg

Offenburg (ots)

Gegen 11:35 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in die Schutterwälder Straße alarmiert worden. Die Sprinkleranlage in der Eishalle der Messe-GmbH hatte vermutlich aufgrund einer technischen Störung ausgelöst. Das dort untergebrachte Zentrale Impfzentrum (ZIZ) wurde sofort nach der Auslösung durch die Verantwortlichen in vorbildlicher Weise geräumt, so dass die Feuerwehr die Einsatzstelle untersuchen und ein mögliches Schadenfeuer hätte schnell ausfindig machen können.

Die Einsatzkräfte kontrollierten den Auslösebereich, ein Wasseraustritt wurde glücklicherweise nicht festgestellt. Die Anlage wurde wieder in Ruhe versetzt, so dass der Betrieb im ZIZ bereits schon nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden konnte.

Der Löschzug der Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eine knappe halbe Stunde tätig.(SCH)

