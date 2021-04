Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Küchenbrand in Hochhaus verläuft glimpflich

Offenburg (ots)

Gegen 20.15 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in die Johann-Sebastian-Bach-Straße an der Offenburger Lindenhöhe alarmiert worden.

In der Küche einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines siebengeschossigen Wohngebäudes war vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einer Spülmaschine ein Schwelbrand ausgebrochen. Die fünfköpfige Familie bemerkte die entstehende Rauchentwicklung jedoch kurz darauf, so dass die Eltern die Küchentüre schließen und sich mit ihren drei Kindern unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Der Rauch konnte somit auf die Küche begrenzt und eine schwerwiegende Schädigung der Wohnung verhindert werden.

Die Feuerwehr löschte das Schadenfeuer nach wenigen Minuten und brachte das Brandobjekt ins Freie. Die Küche wurde technisch entraucht, die Familie durch den Rettungsdienst betreut. Sie konnte nach Einsatzende wieder in ihre Wohnung zurück. Die Feuerwehr schätzt den Gesamtschaden in der Küche auf etwa 4.000 ,- Euro. Der Löschzug war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften eine knappe Stunde tätig. (SCH)

