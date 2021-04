Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Küche in Mehrfamilienhaus ausgebrannt

Offenburg (ots)

Gegen 22.05 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG in die Straße Am Gerberbach in der Offenburger Innenstadt alarmiert worden.

In der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses war vermutlich aufgrund einer vorangegangenen Fettexplosion ein Brand ausgebrochen. Die alleinlebende Wohnungsbesitzerin konnte sich vor Eintreffen der Feuerwehr selbst ins Freie retten. Sie erlitt einen Schock und wurde durch ein Rettungswagen-Team betreut. Die übrigen Hausbewohner verließen während der Einsatzmaßnahmen ihre Wohnungen. Sie konnten jedoch später wieder ins Haus zurück.

Die Feuerwehr löschte den ausgedehnten Brand nach einer knappen halben Stunde. Die betroffene Wohnung wurde technisch entraucht, war jedoch durch Feuer und Rauch nicht weiter bewohnbar. Die Bewohnerin konnte kurzfristig in einer Notunterkunft der Stadt Offenburg unterkommen. Zur Feststellung der Brandursache hat die Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag. Der Löschzug war mit acht Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig. (SCH)

