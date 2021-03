Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Verletzter bei Gartenhausbrand in Laubenkolonie

Verletzungen erlitt ein Schrebergartenbesitzer gestern Abend beim Versuch, einen Entstehungsbrand in seiner Gartenlaube zu bekämpfen.

Gegen 19.15 Uhr war die FEUERWEHR OFFENBURG zur Schrebergartensiedlung am Südring in der Offenburger Südstadt alarmiert worden. Im Dachbereich einer Gartenlaube war aus bisher noch nicht abschließend geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Der Gartenbesitzer und seine Frau versuchten noch selbst, das Schadenfeuer zu löschen, was jedoch misslang. Bei den Löschversuchen verletzte sich der Mann leicht und wurde durch ein Rettungswagen-Team ambulant versorgt. Die Feuerwehr bekämpfte mit zwei Atemschutztrupps den Brand. Eine Ausbreitung auf andere Lauben wurde verhindert. Die Hütte wurde durch den Brand stark beschädigt. Die Schadenhöhe schätzt die Feuerwehr auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und knapp zwanzig Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig. (SCH)

