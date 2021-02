Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Frische Berliner für die Drehleiter

Offenburg (ots)

Während die Besatzung der Drehleiter am Donnerstag in der Moltkestraße auf ihren Einsatzbefehl wartete, erreichte die Kollegen eine wunderbar süße Anerkennung.

Eine Passantin trat mit ihren drei Kindern unvermittelt an das am Straßenrand stehende Feuerwehrfahrzeug heran und streckte den Männern eine Tüte frischer Berliner von einem nahegelegenen Bäcker durch das Seitenfenster zu, mit den Worten: "...für die Helden meiner Kindheit....!"

Diese tolle Geste und Anerkennung für den Dienst am Nächsten beeindruckt sehr, die Berliner schmeckten deshalb doppelt so gut! "Wir waren zunächst enorm überrascht, freuten uns aber dann sehr über die süßen Sachen", so der Drehleiterführer.

Die FEUERWEHR OFFENBURG war gegen 09:15 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in einer nahegelegenen Klinik ausgerückt. Damit die Fahrzeuge effektiver eingesetzt werden können, warten sie an einer festlegten Stelle auf ihren Einsatzbefehl. (SCH)

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell