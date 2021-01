Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Kaminbrand

Offenburg / WindschlägOffenburg / Windschläg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG war am frühen Samstag Nachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem Kaminbrand in der Straße Untere Au in Offenburg / Windschläg alarmiert worden.

Im Kaminschacht eines dreigeschossigen Wohngebäudes in Offenburg nördlichstem Teilort war es zu einem unüblichen Temperaturanstieg und Funkenschlag aus dem Schlot gekommen.

Die Feuerwehr kontrollierte alle an den Kamin angrenzenden Räume auf eine gefahrtragende Temperatur, Rissbildung in der Kaminwandung und Kohlenmonoxid-Anreicherung. Der angeforderte Schornsteinfeger besichtigte die betroffene Feuerstätte, damit die Bewohner den Heizbetrieb wieder aufnehmen konnten.

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und elf Einsatzkräften eine gute Stunde tätig. Die Schadenhöhe und Brandursache ist derzeit noch unklar. (SCH)

