Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Entspannter Jahreswechsel bei der FEUERWEHR OFFENBURG

OffenburgOffenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG verzeichnet über den Jahreswechsel eine ruhige Zeit ohne gehäufte Einsatztätigkeit. Besonders das "Böller-Verbot" führte augenscheinlich zu einem angenehmen Rückgang von Kleinbränden und anderen Brandereignissen.

Die "Sonderwache Silvester", die trotz Lock-down und Ausgangssperre durch freiwillige Feuerwehrangehörige auf der Feuerwache Dienst tat, musste nur einmal in der Nacht gegen 01.35 Uhr zu einem Schadenfeuer in der Walnussallee ausrücken. Dort brannte eine grüne Wertstofftonne, weitere in der Nähe abgestellte Behälter waren gefährdet. Die neunköpfige Besatzung des eingesetzten Löschfahrzeuges löschte das Schadenfeuer bereits nach wenigen Minuten.

Bereits am Nachmittag gegen 15:00 Uhr musste die Feuerwehr den Brand in einem hohlen Baumstamm auf einem Wiesengelände am Krestenweg in Offenburg / Bühl löschen.

Bei beiden Bränden vermutet die Feuerwehr eine zumindest fahrlässige Inbrandsetzung. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 500,-- EUR.

