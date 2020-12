Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Küchenbrand in Betreutem Wohnen. Hoher Sachschaden.

OffenburgOffenburg (ots)

Die Feuerwehr war am Sonntagmorgen zu einem Küchenbrand in der Straße Am Hohen Rain alarmiert worden.

Gegen 09:45 Uhr war es in einer Wohnanlage des betreuten Wohnens im dritten Obergeschoss vermutlich zu einem Fettbrand gekommen, der auf die Kücheneinrichtung übergriff. Die Bewohnerin brachte sich selbst in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr.

Ein Einsatztrupp unter Atemschutz brachte die Flammen nach wenigen Minuten unter Kontrolle und löschte den Brand. Der Rauch suchte sich jedoch seinen Weg, so dass die Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Eine Wohnung über der Brandstelle wurde durch die Feuerwehr kontrolliert, die Brandwohnung musste mittels eines Lüfters technisch ventiliert werden.

Die Bewohnerin und drei weitere Personen aus dem Haus wurden durch ein Rettungswagen-Team betreut.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen mindestens auf einen fünfstelligen Eurobetrag.

Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig. (SCH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

Mobil: 0162 / 293 63 39

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell