FW-OG: Unklarer Rauch

OffenburgOffenburg (ots)

Die Feuerwehr war am Samstagnachmittag zu einem gemeldeten Gartenhausbrand in der Schwarzwaldstraße alarmiert worden.

Passanten entdeckten im Bereich des dortigen Wohngebietes in der Offenburger Südoststadt gegen 16:30 Uhr eine unübliche, dunkel bis schwarze Rauchsäule und riefen über den europaweiten Notruf 112 die Hilfskräfte.

Die Feuerwehr fand nach einigem Suchen die Ursache der massiven Rauchentwicklung in einer schwer überschaubaren Kleingartenanlage am äußeren Rand des Wohngebietes. Die Pächter hatten dort zwei größere Feuer entfacht. Aufgrund der Größe der Feuerstellen war eine Ausbreitungsgefahr auf die nahegelegene Vegetation, sowie in einem Fall auf einen hölzernen Unterstand, nicht auszuschließen, so dass die Brandstellen durch die Einsatzkräfte gelöscht wurden. Zudem waren für den Abbrand nicht nur erlaubte Brennstoffe verwendet worden.

Ein Sachschaden entstand nicht, die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig. (SCH)

