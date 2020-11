Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Wassernotfall im Mühlbach

Offenburg

Die Feuerwehr war am Montagmorgen zu einem Wassernotfall im Mühlbach zwischen dem Nord-West-Schulzentrum und der Kinzigstraße in der Offenburger Nordstadt alarmiert worden.

Passanten entdeckten kurz nach 08.00 Uhr auf Höhe des Nord-West-Schulzentrums eine Person in dem derzeit relativ viel Wasser führenden und schnell strömenden Kanal. Auf Höhe der Kinzigstraße konnte der Mann von Kräften der Polizei aus dem Wasser gezogen werden, wo er noch vor Ort von den Hilfskräften aus Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei wiederbelebt werden konnte. Ein Notarzt-Team brachte ihn schließlich in das Ortenau-Klinikum. Wie der Mann in die massiv lebensbedrohliche Situation kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Wasserrettungskräfte der Feuerwehr waren mit 12 Fahrzeugen eine knappe Stunde vor Ort.

