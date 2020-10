Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Rauchwarnmelder in der Kinzigvorstadt

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr war am Freitag gegen 19.30 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Badstraße in der sogenannten Kinzigvorstadt ausgerückt.

Dort war es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses durch Küchendünste zur Auslösung der Rauchwarnmelder gekommen.

Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle. Eine effektive natürliche Querlüftung war durch die Wohnungsbesitzer bereits eingeleitet worden. Ein Brand- oder Rauchschaden entstand nicht.

Der Löschzug war mit fünf Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften eine knappe halbe Stunde tätig. (SCH)

