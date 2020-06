Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Angebranntes Essen sorgt für Aufregung am Lindenplatz

Offenburg (ots)

Der Löschzug war am Freitag um 14.35 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in der Lange Straße ausgerückt.

In einem fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus direkt am Lindenplatz war Rauchgeruch festgestellt worden.

Die Feuerwehr hatte die Ursache jedoch sehr schnell ermittelt. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss war Essen in der Küche angebrannt, der unangenehme Geruch und der Rauch zog in den Treppenraum und alarmierte die Bewohner. Die Einsatzkräfte belüfteten das Haus und kontrollierten die Einsatzstelle. Bedeutsamer Schaden war nicht entstanden.

Der Löschzug, der aufgrund der gemeldeten Innenstadtlage durch ein weiteres Löschfahrzeug verstärkt worden war, rückte mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften eine knappe Stunde tätig. (SCH)

