FW-OG: Fahrzeugbrand in Innenstadt

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 16.45 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in die Offenburger Innenstadt alarmiert worden. Ein Kleinwagen war in der engen Ringelgasse vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum in Brand geraten. Die zwei Insassinnen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen, die Feuerwehr brachte das Schadenfeuer nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden angrenzende Gebäude kontrolliert. Der VW wurde durch den Brand sehr schwer beschädigt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften eine gute Stunde tätig. Das Fahrzeug hat vermutlich einen Totalschaden erlitten. (SCH)

