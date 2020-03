Feuerwehr Offenburg

Mit Auftreten des sog. "Covid-19 / Corona-Virus" steht auch die Feuerwehr Offenburg vor einer neuerlichen Herausforderung.

Als Hilfs- und Rettungsorganisation wird die Brandschutzbehörde ihren Auftrag, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten, mit allen notwendigen Mitteln professionell garantieren. Dafür benötigt sie jedoch die persönliche Leistungsfähigkeit und die Mitarbeit aller Kameradinnen und Kameraden. Zu diesem Zweck hat Feuerwehrkommandant Peter Schwinn interne Maßnahmen angeordnet, um die Leistungsfähigkeit auf dem Niveau halten, den die Bürgerinnen und Bürger erwarten und verdient haben. So wurden alle Ausbildungsdienste und Fortbildungen der Einsatzabteilungen, der Jugendfeuerwehr und Sondereinheiten zunächst bis zum 29.03.2020 abgesagt. Die Hauptversammlung der Feuerwehr Offenburg am 27.03.2020 wurde abgesagt. Zusammenkünfte von Alterskameraden und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehr wurden abgesagt oder stark eingeschränkt. Kommandant Schwinn informierte die Führungskräfte der Feuerwehr Offenburg in einer Sondersitzung, in der auch persönliche Handlungsempfehlungen ausgegeben wurden. Der Dienstbetrieb auf der Feuerwache Am Kestendamm wurde der aktuellen Situation angepasst. Zudem werden vorsorglich bestehende Pläne konkretisiert, um auf sogenannte Lageänderungen schnell reagieren zu können. Der Einsatzdienst ist nicht beeinträchtigt. (SCH)

