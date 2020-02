Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Gasgeruch im Bio-Raum

Die Feuerwehr war am Mittwoch gegen 14.30 Uhr zu einer weiterführenden Schule in der Offenburger Gymnasiumstraße alarmiert worden. In einem Biologie-Lehrsaal des Gymnasiums war es durch Montagearbeiten an einer kleinen Campinggas-Kartusche zu einem leichten Gasaustritts gekommen. Die Schulleitung ließ nach Wahrnehmung der Geruchsbelästigung den Unterricht abbrechen und räumte in vorbildlicher Weise die Klassenzimmer. Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Raum, konnte nach Auswertung der Messergebnisse jedoch sehr schnell Entwarnung geben. Eine gefährliche Gaskonzentration war nicht entstanden. Das für die Geruchsbildung verantwortliche Odorierungsmittel in der Kartusche war jedoch gut wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte belüfteten den Klassenraum. Der Löschzug der Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 21 Mann für eine knappe Stunde tätig. Ein nennenswerter Sachschaden ist augenscheinlich nicht entstanden. Der intellektuelle Schaden durch den Unterrichtsausfall kurz vor Schulschluss hält sich vermutlich in Grenzen. (SCH)

