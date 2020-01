Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Rauchentwicklung und Verkehrsunfall

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr war am Dienstagnachmittag gegen 13.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Alten Langestraße in der Offenburger Innenstadt gerufen worden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war es aufgrund eines technischen Defektes in der Hausstromverteilung zu einer Rauchentwicklung an einem Elektrogerät gekommen. Die Besitzerin verließ mit einem gehörigen Schrecken ihre Wohnung und machte auf der Straße auf sich aufmerksam. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und trennte die Hausstromversorgung vom Netz. Eine Fachfirma wird sich im Nachgang um den Sachverhalt kümmern. Sowohl die Wohnungsbesitzerin als auch ihre fünf Haustiere blieben unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Löschzug war mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften eine knappe Stunde tätig.

Bereits am Vormittag gegen 08:45 Uhr mussten die Kräfte von der Offenburger Feuerwache bei einem Verkehrsunfall auf der B33 in Höhe der Einmündung zu einem Möbelhaus tätig werden. Eine PKW-Lenkerin war allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen und neben der Straße an einer Heckenreihe zum Stehen gekommen. Ersthelfer und ein zufällig anwesender Arzt leiteten erste medizinischen Maßnahmen ein. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und führte bis zum Eintreffen eines Rettungsteams die medizinischen Notfallversorgung der Patientin weiter. Ob eine Akuterkrankung der Dame mit ursächlich für den Unfall war, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Die Feuerwehr war mit dem Rüstzug und 19 Einsatzkräften eine knappe Stunde vor Ort. (SCH)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell