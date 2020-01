Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Ausgedehnter Kellerbrand in der Offenburger Innenstadt.

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am frühen Montagabend zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Offenburger Innenstadt alarmiert worden.

Gegen 20.13 Uhr meldeten Anwohner des viergeschossigen Wohngebäudes in der Strohgasse über den europaweiten Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller. Der Treppenraum wäre noch rauchfrei und sie könnten die Wohnungen noch sicher verlasen. Die Integrierte Leitstelle Ortenau alarmierte daraufhin den zuständigen Löschzug der Einsatzabteilung Mitte, den diensthabenden Führungsdienst sowie Kräfte vom Rettungsdienst. Bei der Erkundung stellten die erst eintreffenden Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung mit Feuerschein aus dem Kellergeschoss fest. Alle Bewohner hatten sich bereits eigenständig in Sicherheit gebracht. Aufgrund dieses Lagebildes wurden umgehend weitere Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr an die Einsatzstelle entsandt.

Die Drehleiter ging vor dem Wohngebäude in Stellung, um gegebenenfalls sofort für eine etwaige Rettung eingesetzt werden zu können. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, mit Strahlrohren unter schwerem Atemschutz, innerhalb weniger Minuten. Parallel wurde die Entrauchung des Kellergeschosses erfolgreich durchgeführt. Durch die eingeleiteten Maßnahmen konnte der Treppenraum und die darüber liegenden Wohnungen nahezu rauchfrei gehalten werden. Begünstigt wurde dieser Zustand durch das geschlossenhalten der Kellerabschlusstüre.

Glücklicherweise wurde bei diesem Brandereignis niemand verletzt.

Bedingt durch die Innenstadtbebauung stellte die Zufahrt für die Einsatzkräfte eine besondere Herausforderung dar, welche durch die ehren- und hauptamtlichen Feuerwehrangehörigen gemeistert wurde.

Im weiteren Verlauf wurde durch die Einsatzabteilung Fessenbach noch eine Brandwache gestellt, welche Nachlösch- und Kontrollarbeiten durchführten.

Zur Schadenhöhe und zur Brandursache kann zum derzeitigen Zeitpunkt keine Aussagen getroffen werden. Die Bewohner konnten jedoch nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück. (NSC)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Offenburg

Stellv. Feuerwehrkommandant

Nils Schulze

Telefon: 0781 / 919 34 123

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell