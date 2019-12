Feuerwehr Offenburg

FW-OG: FeuerwehrImEinsatz - Wohnungsbrand in Hildboltsweier

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg musste am Sonntagmittag zu einer Brandmeldung in den Veilchenweg ausrücken. Gegen 14.00 Uhr informierten Anwohner der Wohnstraße in der Offenburger Südweststadt die Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerwehr über den europaweiten Notruf 112 von einem Brand in einem Einfamilienhaus. Als die ersten Einsatzkräfte nur sechs Minuten nach der Alarmierung eintrafen, schlugen ihnen bereits massive Flammen aus dem Flur durch die Haustüre entgegen. Die Bewohnerin, die mit ihrem Sohn in dem Doppelhaus wohnt, teilte der Feuerwehr noch auf der Straße mit, dass der männliche Erwachsene möglicherweise noch im Gebäude sein könnte. Aufgrund der vorgefundenen Lage erhöhte der Einsatzleiter unverzüglich die Gefahrenstufe, so dass wenige Minuten später 15 Einsatzfahrzeuge Aufstellung um das Brandobjekt herum genommen hatten. Mehrere Atemschutztrupps durchsuchten das zweieinhalbgeschossige Wohnhaus nach dem vermissten Mann, konnten diesen jedoch im Brandobjekt nicht auffinden. Der brennende Hausflur war nach wenigen Minuten gelöscht. Mit einem motorbetriebenen Lüfter wurde der dichte Qualm aus dem Gebäude gedrückt. Die Brandursache wird derzeit noch untersucht. Unklar ist auch die Höhe des Sachschadens, der jedoch schätzungsweise mindestens im hohen fünfstelligen Eurobereich liegen dürfte. Die Feuerwehr war mit 14 Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften bis gegen 16.00 Uhr tätig. Ein glücklicher Umstand war, dass die freiwilligen Hilfskräfte aufgrund einer Nikolausfeier auf der Feuerwache sehr schnell verfügbar waren. (SCH)

