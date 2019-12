Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Feuerwehr im Einsatz - Defekt mit Rauchentwicklung im Technikraum

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg musste am Sonntagabend zu einer Brandmeldung in der Tiefgarage am Marktplatz ausrücken. Die automatische Brandmeldeanlage der unterirdischen Garagenanlage hatte gegen 20.45 Uhr Alarm ausgelöst und den Löschzug in die Innenstadt gerufen. In einem Technikraum im ersten Untergeschoss war es vermutlich aufgrund eines technischen Defektes zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen. Sowohl die Besucher auf dem Weihnachtsmarkt über der Einsatzstelle als auch die Personen in der Tiefgarage waren in Gefahr. Die Nutzer mussten die Garage während des Einsatzes jedoch vorsorglich räumen. Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle und belüftete den betroffenen Raum. Fachpersonal der für die Unterhaltung der Garage zuständigen Technischen Betriebe Offenburg (TBO) beseitigten den Defekt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften jeweils über eine Stunde tätig. Zur Schadenhöhe können noch keine Aussagen getroffen werden. (SCH)

