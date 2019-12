Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Gefährliche Kleinbrände in der Innenstadt

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg musste sowohl am Freitag- als auch am Samstagabend zu einem Schadenfeuer in den Bereich Poststraße ausrücken. Zunächst informierte am Freitagabend ein Zeuge gegen 22.00 Uhr die Leitstelle von Rettungsdienst und Feuerwehr über den europaweiten Notruf 112 von brennenden Mülltonnen in der Poststraße. Die Feuerwehr bekämpfte das Schadenfeuer und konnte eine gefährliche Brandausbreitung verhindern. Die zwei betroffenen Wertstofftonnen waren jedoch vollständig zerstört worden.

Am Samstagabend mussten die Einsatzkräfte nochmals in diesem Quartier der Innenstadt tätig werden, nachdem ein anderer Zeuge fast zur selben Zeit wieder brennende Mülltonnen meldete. Auch hier konnten die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr zeitnah einschreiten und die Gefahr beseitigen. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war bei beiden Einsätzen in Summe mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften jeweils über eine Stunde tätig. (SCH)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell