Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Zwei Feueralarme innerhalb weniger Stunden

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am frühen Dienstagmorgen innerhalb von nur vier Stunden zu zwei gemeldeten Feueralarmen ausgerückt. Zunächst hatte gegen 02.30 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in der Louis-Pasteur-Straße im Offenburger Nordosten ausgelöst. In einem Lagerraum der dortigen Cafeteria hatte ein automatischer Melder angeschlagen. Glücklicherweise jedoch, ohne ein Schadenfeuer zu melden. Die Einheiten des eingesetzten Löschzuges kontrollierte das Gebäude. Vermutlich verursachte ein technischer Defekt den Alarm.

Gegen 06:45 Uhr alarmierte ein Mitarbeiter einer IT-Firma in der Hauptstraße über den europaweiten Notruf 112 die Hilfskräfte. Die Büroräume im zweiten Obergeschoss des 3 ½ geschossigen Geschäftshauses am Stadtentrée waren vollständig verraucht. Die Feuerwehr verschaffte sich unter Atemschutz Zugang zu den verrauchten Räumen und entdeckte ein Schadenfeuer in einem Verteilerschrank der Stromversorgung. Das Schadenfeuer konnte sehr schnell unter Kontrolle gebracht werden, der pechschwarze Brandrauch musste jedoch durch eine aufwendige Belüftung mit Hochleistungslüftern aus dem Gebäude geblasen werden. Zum Sicherung der Einsatzkräfte im Innenangriff, die sich unter sogenannter "Nullsicht" den Weg zum Feuer buchstäblich ertasten mussten, war die Drehleiter als Rettungstreppe von außen auf der Hauptstraße vor einem Fenster des betroffenen Büros aufgestellt worden. Personen kamen bei beiden Einsätzen nicht zu schaden. Während der Einsatzmaßnahmen musste die Hauptstraße stadteinwärts gesperrt werden. Die Schadenhöhe sowie die Ursache muss durch einen Gutachter festgestellt werden. Ersten Befürchtungen nach könnte sich die Höhe jedoch im sechsstelligen Bereich befinden. Die zuständige Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der verstärkte Löschzug war mit neun Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften bis gegen 10:00 Uhr tätig. (SCH)

