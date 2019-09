Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Angebranntes Essen + Rauchwarnmelder = Feuerwehreinsatz

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Dienstag gegen 14:30 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Wilhelmstraße in der Offenburger Oststadt ausgerückt.

In einer Küche im ersten Obergeschoss eines viergeschossigen Wohn- und Geschäftshauses war es durch angebranntes Essen zur Auslösung der Rauchwarnmelder gekommen.

Die Feuerwehr verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung. Eine dort zunächst vermutete Person wurde nicht angetroffen. Die Einsatzkräfte belüfteten die verrauchten Räume mit technischen Mitteln. Das verbrannte Kochgut wurde in der Spüle abgelöscht. Ein Schadenfeuer war verhindert worden. Die geschätzte Schadenhöhe beläuft sich im dreistelligen Bereich. Der Löschzug war mit sechs Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften eine Stunde tätig. Während des Einsatzes war die Wilhelmstraße zwischen Augustastraße und Schulbrücke voll gesperrt.(SCH)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell