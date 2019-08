FW-OG: Dachbox vergessen - Feueralarm ausgelöst SIEBEN Feuerwehreinsätze in Offenburg.

Feuerwehr Offenburg

Ein Feueralarm aus der Tiefgarage eines Kaufhauses in der Innenstadt beschäftigte die Feuerwehr am Freitag gegen 16:00 Uhr.

Ein PKW hatte beim Einfahren in die unterirdische Parkfläche die dort installierte Notfallbesprinklerung beschädigt. Dessen Lenker hatte vermutlich nicht bedacht, dass die montierte Dachbox auf seinem Fahrzeug das zulässige Höhenmaß der Garage überschreiten wird. Die Kollision mit der Sprinklerleitung löste nicht nur die automatische Brandmeldeanlage von Tiefgarage inklusive Kaufhaus aus, gleichsam ergoss sich ein Löschwasserstrahl in die Garagenebene.

Die Feuerwehr kontrollierte die Einsatzstelle, Mitarbeiter der Haustechnik schieberten die defekte Löschwasserleitung ab. Die während der Anfangsphase des Einsatzes durchgeführte Räumung des Gebäudes wurde wieder aufgehoben.

Der Löschzug war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eine gute Stunde tätig. Die Schadenhöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Einsatzkräfte der Offenburger Feuerwehr konnten den heutigen Freitag bedauerlicherweise nicht sprichwörtlich nehmen. Sieben Alarmierungen über den ganzen Tag verteilt beschäftigten in der Summe 72 Einsatzkräfte, die mit insgesamt 21 Fahrzeugen unterwegs waren. 1.) 07:53, Brandmeldealarm, Offenburg, technischer Defekt eines Melders 2.) 09:42, Schwelbrand, Offenburg, kleiner Entstehungsbrand in einem Wohngebäude 3.) 11:04, Brandmeldealarm, Stadt Lahr, Unterstützung mit der Drehleiter 4.) 12:23, Personenrettung, Offenburg / Zell-Weierbach, Unterstützung des Rettungsdienstes 5.) 15:49, Brandmeldealarm, Offenburg, Sprinkleranlage ausgelöst 6.) 17:26, Mülleimer- / Containerbrand, Offenburg, Schwelbrand in einer Mülltonne 7.) 18:50, Flächenbrand, Offenburg, Vegetationsbrand

