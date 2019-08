Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Gefährlicher Ausflug in die Kanalisation

Bild-Infos

Download

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Mittwoch gegen 15.00 Uhr zu einer Tierrettung auf das Gelände einer Diskothek in der Marlener Straße ausgerückt. Mitarbeiter des Tanzlokals hatten aus einem Kanalschacht ein klägliches Wimmern wahrgenommen und waren den Rufen nachgegangen. Sie entdeckten ein Katzenjunges, das in einem Kanalrohr in etwa vier Metern Tiefe hockte und keinen Ausweg auf Rettung hatte. Die Männer handelten sofort und äußerst besonnen und alarmierten die Feuerwehr. Den Einsatzkräften gelang es nach einigen Anläufen und mehreren Litern Löschwasser, das etwa vier bis fünf Wochen alte Geschöpf aus dem Rohr zu spülen und aus seiner lebensgefährlichen Lage zu retten. Eine Tierärztin versorgte das unterkühlte und völlig erschöpfte Lebewesen. Es verblieb zur Beobachtung unter ärztlicher Obhut, hatte sich jedoch auf Nachfrage am Abend schon wieder leicht erholt.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften knapp zwei Stunden im Einsatz. Wie das Tier in den Regenwasserkanal geraten konnte, war am Abend noch unklar. (SCH)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell