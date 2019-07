Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Feuer - Hochhaus

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war in der vergangenen Nacht gegen 02:15 Uhr zu einem Brand in einem neungeschossigen Wohnhaus in Uffhofen ausgerückt.

Auf einem Balkon im siebten Obergeschoss des Hochhauses war ein Sofa aus noch nicht geklärter Ursache in Brand geraten. Die Bewohner der betroffenen Wohnung reagierten sofort, konnten die Flammen mit einem Feuerlöscher eindämmen und somit ein Übergreifen auf die Wohnung verhindern.

Die Einsatzkräfte der mit einem Großaufgebot angerückten Feuerwehr beschränkte sich daher noch auf Nachlöschmaßnahmen. Eine Herausforderung war jedoch, alle Bewohner des Hochhauses wohlbehalten aus dem Gebäude zu evakuieren.

Das Sitzmöbel wurde durch die Flammen vollständig zerstört.

Alle Bewohner konnten nach Abschluss der Löschmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird vermutlich in einem hohen vierstelligen Bereich liegen.

Die Feuerwehr war nach dem Alarmplan für dieses Gebäude mit dem sogenannten "2.Alarm" mit 13 Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften bis gegen 04:15 Uhr tätig. Die technische Einsatzleitung der Feuerwehr mit Rettungsdienst und Polizei führte gemeinsam alle Einzelmaßnahmen der eingesetzten Dienste. (SCH)

