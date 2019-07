Feuerwehr Offenburg

FW-OG: PKW-Crash verursacht mehrere Kilometer Stau.

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Sonntag kurz 16.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5 kurz vor der Anschlussstelle Appenweier ausgerückt.

Nach einem Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen hatte sich einer der PKW überschlagen und war auf dem Dach liegend auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand gekommen. Die Insassen, zwei Erwachsene und ein Säugling konnten noch vor Eintreffen der Hilfskräfte von Passanten aus dem Wrack ihres SUV gerettet und erstversorgt werden. Auch die übrigen Unfallbeteiligten konnten ohne technische Unterstützung ihre beschädigten Fahrzeuge verlassen. Ein Großaufgebot des Rettungsdienstes mit mehreren Notarzt-Teams kümmerte sich um die Personen. Insgesamt waren vier Erwachsene und ein Säugling verletzt und in verschiedene Kliniken im Umkreis gebracht worden. Die Feuerwehrkräfte des Offenburger Rüstzuges unterstützte bei der Patientenversorgung und sicherte die Unfallstelle. Durch den Umfang des Geschehens waren alle drei Fahrspuren in Richtung Karlsruhe vollständig blockiert. Dadurch staute sich der Verkehr auf mehrere Kilometer bis an die Anschlussstelle Offenburg zurück. Das THW machte in diesem Bereich auf das Hindernis aufmerksam. Die Unfallursache ist Teil der Ermittlungsarbeit der zuständigen Autobahnpolizei. Die Schadenhöhe wird vermutlich im fünfstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr Offenburg war mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften eine gute Stunde tätig. (SCH)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Offenburg

Pressesprecher

Wolfgang J. Schreiber

Telefon: 0781 / 919 34 128

E-Mail: pressedienst@feuerwehr-offenburg.de

www.feuerwehr-offenburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Offenburg, übermittelt durch news aktuell