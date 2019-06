Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Tiernotfall am Offenburger Stadtbuckel

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr war gegen 19:35 Uhr unter den Augen zahlreicher Innenstadtbesucher an einem Behördengebäude am Stadtbuckel tätig, nachdem eine Passantin eine Taube entdeckt hatte, die sich in etwa 10 Meter Höhe in einem Netz verfangen hatte. Die Einsatzkräfte befreiten unter dem Beifall der Zuschauer mit der Drehleiter das hilflose und geschwächte Tier. Die Tierhilfs- und Rettungsorganisation (THRO e.V.) in Neuried übernahm das Tier zur weiteren fachlichen Versorgung.

Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften eine gute Stunde tätig.

