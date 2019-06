Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Hitzetribut - Anzahl der Flächenbrände häufen sich

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg musste in den vergangenen 24 Stunden bereits zu drei Flächenbränden ausrücken. Glücklicherweise wurden die Vegetationsfeuer, die gestern und heute Morgen am Ortsrand von Elgersweier, sowie entlang der B33 in Höhe Uffhofen ausgebrochen waren, schnell entdeckt und bekämpft. Es waren jeweils nur wenige Quadratmeter Gras- und Buschwerk betroffen. Nennenswerter Flurschaden entstand nicht. Die Hilfskräfte waren jeweils mit drei Fahrzeugen und insgesamt 30 Einsatzkräften tätig.

Die Feuerwehr rät in diesem Zusammenhang eindringlich, die Gefahren der immer trockener werdenden Natur zu beachten und die bekannten Verhaltensregeln für diese Situation in besonderem Maße einzuhalten.

"Melden Sie einen Brand schnellstmöglich über den Europaweiten Notruf 112! - Versuchen Sie die Örtlichkeit so gut es geht zu beschreiben! - Bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr!"

