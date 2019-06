Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Kellerbrand - Vollsperrung in der Wilhelmstraße

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr durch mehrere Notrufe zu einem Kellerbrand in die Wilhelmstraße in der Offenburger Oststadt alarmiert worden.

Im Kellergeschoss eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses war es zu dem Schadenfeuer gekommen. Eine Spülmaschine in den als Veranstaltungs-Location genutzten Räumen war in Brand geraten. Nachbarn bemerkten die Rauchentwicklung in dem Hinterhof und alarmierten über den europaweiten Notruf die Hilfskräfte. Glücklicherweise war der Kellerzugang vom Treppenraum des Gebäudes abgetrennt, so dass der Rettungsweg für die Bewohner frei passierbar blieb und sie sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten konnten. Mehreren Atemschutzträgern gelang es rasch, den Brand zu löschen. Umso schwieriger war es dann aber, den dichten Rauch aus den verschiedenen Teilbereichen des Tiefkellers zu entfernen. Mit zwei Ventilatoren konnte der Rauch schließlich verdrängt werden. Das ausgebrannte Elektrogerät wurde ausgebaut und ins Freie gebracht.

Die Bewohner konnten nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück.

Über die Schadenhöhe liegen derzeit keine gesicherten Zahlen vor. Die Ursache wird von der zuständigen Polizeibehörde ermittelt.

Der verstärkte Löschzug der Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräfte fast drei Stunden tätig.

Für einen reibungslosen Einsatzablauf musste die Wilhelmstraße vollständig gesperrt werden, was im Feierabendverkehr zu erheblichen Verzögerungen geführt hat. (SCH)

