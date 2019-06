Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Essen auf Herd verraucht Wohnung

Offenburg (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Montag gegen 20:00 Uhr zu einer gemeldeten Rauchentwicklung in die Schaiblestraße in der Offenburger Nordoststadt ausgerückt.

In einer Küche im zweiten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Mehrfamilienwohnhaus war es durch angebranntes Essen zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Die Feuerwehr übergab eine Bewohnerin, die sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte noch in der Wohnung befunden hatte, dem Rettungsdienst zur Kontrolle. Die Wohnung wurde mit technischen Mitteln belüftet und nach Abschluss der Maßnahmen der Bewohnerin übergeben. Ein Schadenfeuer war verhindert worden.

Die Schadenhöhe wird noch ermittelt. Der Löschzug der Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und zwanzig Einsatzkräften eine Stunde tätig. (SCH)

