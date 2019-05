Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Wohnungsbrand verursacht schweren Schaden an Fachwerkhaus.

Offenburg / Bohlsbach (ots)

Die Feuerwehr Offenburg war am Freitagabend um 22.10 Uhr durch mehrere Notrufe zu einem Gebäudebrand in die Okenstraße in Offenburg/Bohlsbach alarmiert worden.

Im ersten Obergeschoss eines zweieinhalbgeschossigen, älteren Einfamilienhauses im gewachsenen Ortsbereich war es zu dem Brand gekommen. Rauch und Flammen verbreiteten sich schnell auf der Etage. Die Bewohner, eine Familie mit zwei Kindern, konnten das Haus jedoch unverletzt verlassen. Der Feuerwehr gelang es rasch, die Brandausbreitung zu stoppen und das Schadenfeuer auf den Entstehungsort zu begrenzen. Das Zimmer in dem der Brand vermutlich ausbrach, brannte jedoch komplett aus. Die massive Rauchentwicklung und die anfänglich hohen Temperaturen auf der Etage beschädigten die Gebäudestruktur des alten Fachwerkhauses.

Die Bewohner wurden zunächst vom Rettungsdienst und Nachbarn betreut und konnten dann bei Bekannten unterkommen.

Über die Schadenhöhe kann derzeit nur spekuliert werden. Es ist jedoch zu befürchten, dass sie sich im sechsstelligen Eurobereich befindet. Die Ursache wird von der zuständigen Polizeibehörde ermittelt.

Der verstärkte Löschzug der Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen und 36 Einsatzkräfte fast drei Stunden tätig. Eine Brandwache kontrollierte nach Abschluss der Nachlöscharbeiten das Gebäude für eine weitere Stunde.

